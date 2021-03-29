Путин готовится обсудить Донбасс с Меркель и Макроном, но без Зеленского

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Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут обсудить ситуацию на Донбассе без украинского президента Владимира Зеленского.

Это следует из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который анонсировал видео-конференцию лидеров трех стран.

РосCМИ цитируют слова Пескова, который уточнил, что переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся не как мероприятие формата «нормандской четверки». Донбасс станет только одной из тем видеоконференции.

Пресс-секретарь Путина рассказал также, что точной даты и времени проведения видеосодзвона пока нет. Мы продолжаем согласовывать это с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем, — обтекаемо заявил Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, почему в списке участников переговоров нет президента Украины Владимира Зеленского, Песков сказал, что речь идет не о мероприятии в формате нормандской четверки.

Там много других вопросов для обсуждения. Это не нормандская четверка, — сказал спикер Кремля.



Он опять настоял на том, что на Донбассе существует якобы угроза «опасного силового сценария», а именно — наступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, что последний раз лидеры четырех стран нормандского формата встречались вместе в декабре 2019 года в Париже. В марте этого года Зеленский предложил свой вариант нормандских переговоров — он намеревался отдельно встретиться с каждым из участников «четверки».