В Раде отговаривают регионы ослаблять карантин. Фото:

https://racurs.ua/n152436-v-rade-otgovarivaut-regiony-oslablyat-karantin-karta.html

Ракурс

Ослаблять карантин в регионах сейчас не рекомендуют в Верховной Раде.

В понедельник, 29 марта, в «красную» зону карантина попала Черниговская область. Жесткие ограничения действуют уже в 11 регионах страны. Больше всего больных за минувшие сутки обнаружили во Львовской области, также регион лидирует по уровню занятости палат интенсивной терапии. Жесткие карантинные ограничения должны постепенно улучшить эпидситуацию, но пока она только ухудшается. Об этом 29 марта сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что на Прикарпатье областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослаблении карантина. С 29 марта открываются детские сады, а с 5 апреля могут возобновить обучение в школах для учеников первых-четвертых классов. Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их возле населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости.

Я рекомендую не спешить с ослаблением карантина. Пик третьей волны в стране еще не наступил, поэтому нужно очень внимательно подходить к смягчению карантинных ограничений. Если снять часть из них заблаговременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни, — отметил Радуцкий.



Также нардеп уверен, что эпидситуацию в Украине нужно и дальше регулировать методами адаптивного карантина и устанавливать ограничения, которые реально исполняются и не несут угрозы остановки экономики. Кроме того, Радуцкий предлагает Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы торговли, заведений общественного питания в условиях повышенной эпидемиологической опасности.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 марта, по всей стране прививки получили 1 тыс. 585 человек. При этом в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях не было сделано ни одной прививки. В Кировоградской области сделали лишь 10 уколов.