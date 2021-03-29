У Раді відмовляють регіони послаблювати карантин. Фото:

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Послаблювати карантин у регіонах зараз не рекомендують у Верховній Раді.

У понеділок, 29 березня, до «червоної» зони карантину потрапила Чернігівська область. Жорсткі обмеження діють вже в 11 регіонах країни. Найбільше хворих за минулу добу виявили у Львівській області, також регіон лідирує за рівнем зайнятості палат інтенсивної терапії. Жорсткі карантинні обмеження мають поступово покращити епідситуацію, але наразі вона лише погіршується. Про це 29 березня повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на власній сторінці у Facebook.

Парламентар зазначив, що на Прикарпатті обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про поетапне послаблення карантину. З 29 березня відчиняються дитячі садки, а з 5 квітня можуть відновити навчання у школах для учнів перших-четвертих класів. Також комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності.

Я рекомендую не поспішати з послабленням карантину. Пік третьої хвилі у країні ще не настав, тому потрібно дуже уважно підходити до пом’якшення карантинних обмежень. Якщо зняти частину з них завчасно, то це може спровокувати новий спалах коронавірусної хвороби, — зазначив Радуцький.



Також нардеп упевнений, що епідситуацію в Україні потрібно й надалі регулювати методами адаптивного карантину й встановлювати обмеження, які реально виконуються і не несуть загрози зупинки економіки. Крім того, Радуцький пропонує пропоную МОЗ, місцевій владі, бізнесу спільно розглянути перспективу адаптації роботи торгівлі, закладів громадського харчування в умовах підвищеної епідеміологічної небезпеки.

Нагадаємо, минулої доби, 28 березня, по всій країні щеплення отримали 1 тис. 585 осіб. При цьому у Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях не було зроблено жодного щеплення. У Кіровоградській області зробили лише 10 уколів.