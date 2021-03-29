Виплата лікарняних – в уряді розповіли, що робитимуть з боргами. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152435-vyplata-likarnyanyh-v-uryadi-rozpovily-scho-robytymut-z-borgamy.html

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Виплата лікарняних в Україні затримується, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Питання заборгованості з виплати лікарняних обговорили на нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Володимира Зеленського. Про це повідомляють у прес-службі президента.

Лазебна поінформувала, що на засіданні уряду вже було ухвалено рішення про виділення коштів для часткового перекриття заборгованості, зокрема йдеться про 400 млн грн.

Кабінет міністрів і надалі триматиме це питання під контролем, щоб знайти джерела для покриття всіх боргів.

Нагадаємо, у Фонді соціального страхування попередили про затримку виплат лікарняних і декретних. Зазначається, що зараз затримка становить 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає десять робочих днів відповідно до законодавства.