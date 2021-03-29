Інтерни безкоштовно допоможуть в боротьбі з COVID-19

Інтерни безкоштовно допоможуть в боротьбі з COVID-19https://racurs.ua/ua/n152431-interny-bezkoshtovno-dopomojut-v-borotbi-z-covid-19.htmlРакурс
Надавати медичну допомогу хворим на COVID-19 зможуть лікарі-інтерни.
У рамках надання медичної допомоги лікарі-інтерни зможуть здійснювати:
- відбір зразків матеріалів для ПЛР;
- визначення осіб, які контактували з хворими на COVID-19;
- спостереження за особами, які контактували з хворими на COVID-19;
- контроль поточного стану пацієнтів з легкою формою коронавірусу та контактних осіб.
Лікарі-інтерни діятимуть у рамках своєї спеціалізації та під наглядом лікаря.
Саме на відповідального лікаря-фахівця, до якого буде прикріплений інтерн, покладається обов’язок ознайомлення інтерна з нормативними актами й протоколом лікування COVID-19.
Інтерни працюватимуть добровільно в лікарнях, де проходять інтернатуру, але платити за роботу їм не будуть — допомога надаватиметься на волонтерських засадах. Лікарня тільки надасть інтерну безкоштовні засоби індивідуального захисту.
Порядок залучення лікарів-інтернів до виконання заходів, пов’язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби, затверджений наказом № 2820, набув чинності 16 березня 2021 року.
Нагадаємо, 28 березня в Україні зареєстрували 8,3 тис. хворих на COVID-19, а до лікарень потрапили 3 тис. 129 пацієнтів. Подолали коронавірус 2 тис. 875 осіб.