Інтерни безкоштовно допоможуть в боротьбі з COVID-19. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n152431-interny-bezkoshtovno-dopomojut-v-borotbi-z-covid-19.html

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Надавати медичну допомогу хворим на COVID-19 зможуть лікарі-інтерни.

У рамках надання медичної допомоги лікарі-інтерни зможуть здійснювати:

відбір зразків матеріалів для ПЛР;

визначення осіб, які контактували з хворими на COVID-19;

спостереження за особами, які контактували з хворими на COVID-19;

контроль поточного стану пацієнтів з легкою формою коронавірусу та контактних осіб.

Лікарі-інтерни діятимуть у рамках своєї спеціалізації та під наглядом лікаря.

Саме на відповідального лікаря-фахівця, до якого буде прикріплений інтерн, покладається обов’язок ознайомлення інтерна з нормативними актами й протоколом лікування COVID-19.

Інтерни працюватимуть добровільно в лікарнях, де проходять інтернатуру, але платити за роботу їм не будуть — допомога надаватиметься на волонтерських засадах. Лікарня тільки надасть інтерну безкоштовні засоби індивідуального захисту.

Порядок залучення лікарів-інтернів до виконання заходів, пов’язаних з протидією поширенню коронавірусної хвороби, затверджений наказом № 2820, набув чинності 16 березня 2021 року.

Нагадаємо, 28 березня в Україні зареєстрували 8,3 тис. хворих на COVID-19, а до лікарень потрапили 3 тис. 129 пацієнтів. Подолали коронавірус 2 тис. 875 осіб.