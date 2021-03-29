Интерны бесплатно помогут в борьбе с COVID-19. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n152431-interny-besplatno-pomogut-v-borbe-s-covid-19.html

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Оказывать медицинскую помощь больным COVID-19 смогут врачи-интерны.

В рамках предоставления медицинской помощи врачи-интерны смогут осуществлять:

отбор образцов материалов для ПЦР;

определение лиц, контактировавших с больными COVID-19;

наблюдение за лицами, контактировавшими с больными COVID-19;

контроль текущего состояния пациентов с легкой формой COVID-19 и контактных лиц.

Врачи-интерны будут действовать в рамках своей специализации и под наблюдением врача.

Именно на ответственного врача-специалиста, к которому будет прикреплен интерн, возлагается обязанность ознакомления интерна с нормативными актами и протоколом лечения COVID-19.

Работать интерны будут добровольно в больницах, где проходят интернатуру, но платить за работу им не будут — помощь будет оказываться на волонтерских засадах. Больница только предоставит интерну бесплатные средства индивидуальной защиты.

Порядок привлечения врачей-интернов к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни, утвержденный приказом № 2820, вступил в силу 16 марта 2021 года.

Напомним, 28 марта в Украине зарегистрировали 8,3 тыс. больных COVID-19, а в больницы попали 3 тыс. 129 пациентов. Преодолели коронавирус 2 тыс. 875 человек.