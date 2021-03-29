Один укол вакцини від AstraZeneca захищає літніх людей на 62%. Фото: eurointegration.com.ua

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Одна доза вакцини розробки Pfizer і AstraZeneca/Oxford давала 62% захисту серед літніх людей, що мешкають в будинках догляду, на які в Англії та Уельсі припало близько чверті від усіх смертей від коронавірусу.

Команда дослідників з Великої Британії проаналізувала дані більш ніж 10 тис. людей похилого віку в 310 будинках догляду та встановила, що єдина доза однієї з зазначених вакцин також знизила заразність тих, хто все ж захворів на коронавірус. Таким чином обидві вакцини можна вважати ефективними для хворобливих людей, яким від 65 років. Наукове дослідження провели науковці Університетського коледжу Лондона, про це повідомляє BBC.

ПЛР-тести, які тричі проходили учасники дослідження, встановили, що COVID-19після вакцинації підхопили менш ніж 500 вакцинованих осіб старшого віку — з 36 тис. результатів позитивними виявилися 1,3 тис.

За словами науковця Лори Шелкросс, одна доза обох вакцин захищає від зараження на 56% вже за чотири тижні після щеплення, і на 62% — за п’ять тижнів. Також вона переконує, що обидві вакцини захищають людей старшого віку від більш заразного «британського» штаму.

Також заявлялося, що близько 11% учасників дослідження вже перехворіли на коронавірус до вакцинації. Одна доза, яку отримали представники цієї групи, дала невеликий ефект, оскільки вони вже мали достатньо антитіл. При цьому близько 4% все ж заразилася після щеплення.

Дослідники резюмують, що наразі оперують лише попередніми даними, але переконані, що вони надійні з огляду на обставини дослідження.

Нагадаємо, Індія призупинила поставки вакцини CoviShield, яку виготовляє Інститут сироватки крові Serum Institute of India на основі розробок шведсько-британської компанії AstraZeneca.