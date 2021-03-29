Путін. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n152434-spiker-kremlya-rozpoviv-yak-putin-nasmihaietsya-z-nogo-video.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, 1 квітня постійно кепкує зі свого прес-секретаря Дмитра Пєскова.

Про це розповів сам представник Кремля під час брифінгу, повідомляє РИА «Новости».

У такий спосіб Пєсков відповів на питання журналістів про те, чи прийнято в адміністрації президента кепкувати один з одного. Речник Путіна уточнив, що жартують із нього «по-людськи», але не став наводити приклади жартів від Путіна.

Зауважимо, що в жовтні 2020 року російський пропагандист Володимир Соловйов представив у своєму Telegram-каналі добірку кращих, на його думку, жартів Путіна за 20 років. На думку пропагандиста, перший вдалий анекдот президент розповів у 2000 році в Москві про голого єврея, який носить краватку.

Інші жарти російського президента звучали під час прес-конференцій, нарад та навіть під час зустрічей із європейськими лідерами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін не має в планах розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Так він відреагував на заяву Зеленського про те, що він має намір переговорити з усіма учасниками «нормандської четвірки».