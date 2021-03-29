Українські паспорти вакцинації Зеленському обіцяли швидко «намалювати» в Мінцифрі

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Впровадити «паспорти вакцинації», аби не відставати в цьому від багатьох країн Європи та світу, має намір президент України.

Володимир Зеленський 29 березня порушив це питання під час традиційної коронавірусної наради у своєму офісі на Банковій.

Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем — тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної «паспортизації», — цитує Зеленського його прес-служба.

Віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив президенту, що МОЗ і Мінцифри «від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих».

Це дасть змогу відображати «паспорти вакцинації», коли це буде необхідно, — повідомив Федоров.

Зеленський також оголосив показник щеплення стримування поширення коронавірусної хвороби —охоплення 70% дорослого населення.

Главі держави сьогодні доповіли про 1,2 тис. стаціонарних пунктів вакцинації, які відсьогодні мають працювати в країні. МОЗ та Банкова очікують в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення.

Прес-служба Зеленського заявила, що «тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців».