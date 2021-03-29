Украинские паспорта вакцинации Зеленскому обещали быстро «нарисовать» в Минцифре

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Внедрить «паспорта вакцинации», чтобы не отставать в этом от многих стран Европы и мира, намерен президент Украины.

Владимир Зеленский 29 марта поднял этот вопрос во время традиционного коронавирусного совещания в своем офисе на Банковой.

Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил президенту, что Минздрав и Минцифры «с самого начала следят за качеством данных в реестре вакцинированных».

Это позволит отображать «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо, — сообщил Федоров.

Зеленский также объявил показатель прививания для сдерживания распространения коронавирусной болезни — охват 70% взрослого населения.

Главе государства сегодня доложили о 1,2 тыс. стационарных пунктов вакцинации, которые отныне должны работать в стране. Минздрав и Банковая ожидают в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки.

Пресс-служба Зеленского заявила, что «ведутся переговоры о прямых контрактах на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество граждан».