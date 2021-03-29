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Ракурс
Вакцинация. Фото: Istock

Можно ли сделать вторую COVID-прививку другой вакциной, отвечает врач

29 мар 2021, 14:01
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Вакцинация в Украине от коронавируса проходит медленными темпами, однако уже одна компания приостановила поставки своего препарата в Украину.

В то же время человек, получившую первую дозу вакцины от коронавируса одного производителя, должен сделать вторую прививку той же вакциной, заявляет эпидемиолог Наталья Виноград.

По словам эпидемиолога, в опыте предыдущих лет использовали однотипные вакцины разных производителей в экстренных случаях, однако пока речь идет о совершенно разных по типу вакцинах — CoviShield и CoronaVac. Вакцина CoviShield является векторной вакциной, а вакцина CoronaVac является инактивированной вакциной.

Также врач рассказала, что сейчас в Украине курсируют различные штаммы коронавируса, но она подчеркнула, что важны только медицинские значение штаммов. Медицинское значение британского штамма коронавируса состоит в том, что он значительно быстрее распространяется, и поражает молодые возрастные группы, а не только людей среднего возраста. Также штамм характеризуется высокой летальностью.

Поэтому так сложно лечить пациентов даже с использованием тех протоколов, которые были ранее созданы. И, соответственно, изменился прогноз для пациентов. Не подходят те препараты, которые были перспективными, но хорошим является то, что подходят вакцины, хоть и работают слабее, но они закрывают этот британский штамм, — отметила эпидемолог.


Напомним, ранее мы сообщали, что одна доза вакцины разработки Pfizer и AstraZeneca/Oxford давала 62% защиты среди пожилых людей, проживающих в домах престарелых, на которые в Англии и Уэльсе пришлось около четверти всех смертей от коронавируса.

Команда исследователей из Великобритании проанализировала данные более чем 10 тыс. пожилых людей в 310 домах ухода и установила, что единственная доза одной из указанных вакцин также снизила заразность тех, кто все же заболел коронавирусом. Таким образом обе вакцины можно считать эффективными для болезненных людей, которым от 65 лет.

Источник: Ракурс


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