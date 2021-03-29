Можно ли сделать вторую COVID-прививку другой вакциной, отвечает врач

Вакцинация. Фото: Istock

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Вакцинация в Украине от коронавируса проходит медленными темпами, однако уже одна компания приостановила поставки своего препарата в Украину.

В то же время человек, получившую первую дозу вакцины от коронавируса одного производителя, должен сделать вторую прививку той же вакциной, заявляет эпидемиолог Наталья Виноград.

По словам эпидемиолога, в опыте предыдущих лет использовали однотипные вакцины разных производителей в экстренных случаях, однако пока речь идет о совершенно разных по типу вакцинах — CoviShield и CoronaVac. Вакцина CoviShield является векторной вакциной, а вакцина CoronaVac является инактивированной вакциной.

Также врач рассказала, что сейчас в Украине курсируют различные штаммы коронавируса, но она подчеркнула, что важны только медицинские значение штаммов. Медицинское значение британского штамма коронавируса состоит в том, что он значительно быстрее распространяется, и поражает молодые возрастные группы, а не только людей среднего возраста. Также штамм характеризуется высокой летальностью.

Поэтому так сложно лечить пациентов даже с использованием тех протоколов, которые были ранее созданы. И, соответственно, изменился прогноз для пациентов. Не подходят те препараты, которые были перспективными, но хорошим является то, что подходят вакцины, хоть и работают слабее, но они закрывают этот британский штамм, — отметила эпидемолог.



Напомним, ранее мы сообщали, что одна доза вакцины разработки Pfizer и AstraZeneca/Oxford давала 62% защиты среди пожилых людей, проживающих в домах престарелых, на которые в Англии и Уэльсе пришлось около четверти всех смертей от коронавируса.

Команда исследователей из Великобритании проанализировала данные более чем 10 тыс. пожилых людей в 310 домах ухода и установила, что единственная доза одной из указанных вакцин также снизила заразность тех, кто все же заболел коронавирусом. Таким образом обе вакцины можно считать эффективными для болезненных людей, которым от 65 лет.