Чи можна зробити друге COVID-щеплення іншою вакциною, відповідає лікар

Щеплення. Фото: IStock

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Вакцинація в Україні від коронавірусу проходить повільними темпами, однак уже одна компанія призупинила постачання свого препарату в Україну.

Натомість людина, яка дістала першу дозу вакцини від коронавірусу одного виробника, повинна зробити друге щеплення тією ж самою вакциною, заявляє епідеміолог Наталія Виноград.

За словами епідеміолога, у досвіді попередніх років використовували однотипні вакцини різних виробників у екстрених випадках, однак наразі мова йде про зовсім різні за типом вакцини — CoviShield та CoronaVac. Вакцина CoviShield є векторною вакциною, а вакцина CoronaVac є інактивованою вакциною.

Також лікар розповіла, що наразі в Україні курсують різні штами коронавірусу, але вона наголосила, що важливими є лише медичні значення штамів. Медичні значення британського штаму коронавірусу полягають у тому, що він значно швидше поширюється, і вражає молодші вікові групи, а не тільки людей середнього віку. Також штам характеризується вищою летальністю.

Через це так складно лікувати пацієнтів навіть із використанням тих протоколів, які були раніше створені. І, відповідно, змінився прогноз для пацієнтів. Не підходять ті препарати, які швидше були перспективні, але добрим є те, що підходять вакцини, які працюють слабше, але вони закривають цей британський штам, — зазначила епідеміолог.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що одна доза вакцини розробки Pfizer і AstraZeneca/Oxford давала 62% захисту серед літніх людей, що мешкають у будинках догляду, на які в Англії та Уельсі припало близько чверті від усіх смертей від коронавірусу.

Команда дослідників із Великої Британії проаналізувала дані більш ніж 10 тис. людей похилого віку в 310 будинках догляду та встановила, що єдина доза однієї з зазначених вакцин також знизила заразність тих, хто все ж захворів на коронавірус. Таким чином обидві вакцини можна вважати ефективними для хворобливих людей, яким від 65 років.