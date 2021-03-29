Путин. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n152434-spiker-kremlya-rasskazal-kak-putin-nasmehaetsya-nad-nim-video.html

Ракурс

Владимир Путин, президент Российской Федерации, 1 апреля постоянно подшучивает над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.

Об этом рассказал сам представитель Кремля во время брифинга, сообщает РИА Новости.





Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, принято ли в администрации президента шутить друг над другом. Представитель Путина уточнил, что шутят над ним «по-человечески», но не стал приводить примеры шуток от Путина.

Отметим, что в октябре 2020 года российский пропагандист Владимир Соловьев представил в своем Telegram-канале подборку лучших, по его мнению, шуток Путина за 20 лет. По мнению пропагандиста, первый удачный анекдот президент рассказал в 2000 году в Москве о голом еврее, который носит галстук.

Другие шутки российского президента звучали во время пресс-конференций, совещаний и даже во время встреч с европейскими лидерами.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин не планирует разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что он намерен переговорить со всеми участниками «нормандской четверки».