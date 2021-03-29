У Путина нет в планах разговора с Зеленским – Песков. Фото: russian.rt.

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Владимир Путин, президент России, не имеет в планах разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано, — сказал представитель Кремля.

Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что он намерен переговорить со всеми участниками «нормандской четверки».

Напомним, 9 марта Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться. По его словам, саммит является эффективным решением проблемы обострения на Донбассе.

26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.

Президент Зеленский прокомментировал гибель украинских воинов, выразив соболезнования семьям погибших и заявив, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проведет полное расследование.