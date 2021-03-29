В Голосеевском парке срезали столетние дубы. Фото: «Клуб Коренного Киевлянина» в Facebook

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Незаконную вырубку деревьев в Киеве расследуют правоохранители.

На территории Голосеевского парка неподалеку от Ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины группа лиц незаконно вырубила 17 столетних дубов. По факту происшествия открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев на территориях природно-заповедного фонда) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как пишет сообщество «Клуб Коренного Киевлянина» в Facebook, лица, которые срезали дубы, предъявили документы о том, что они имеют право срезать сухостой. При этом отмечается, что ни один из срезанных дубов не был сухим.

Других деревьев не режут, хотя в акте написано и про другие деревья. Заявили, что это уже территория не парка, а Ботанического сада, и имеют на это право. Те дубы, возле дороги, уже вывезли, а другие — еще нет, — говорится в сообщении.

Напомним, силовики блокировали масштабную схему кражи государственных лесов в трех лесничествах Закарпатской области. Оказалось, что к уничтожению лесов были причастны лесоводы. Злоумышленники причинили государству ущерб на 14 млн грн.