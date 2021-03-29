«Разгромленная» Банковая — суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому

https://racurs.ua/n152426-razgromlennaya-bankovaya-sud-izbral-meru-presecheniya-esche-odnomu-podozrevaemomu-video.html

Ракурс

Печерский райсуд Киева 29 марта отправил Романа Ратушного под круглосуточный домашний арест.

Его подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия на митинге под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко.

Об этом сообщается в трансляции из зала суда.

Во время заседания Ратушный рассказал, что мера пресечения к нему применяться не может, «поскольку инкриминируемых ему преступлений он не совершал, доказательств обратного у следствия нет, защитники пространно объяснили и доказали, что дело сфабриковано».

Адвокат Ратушный Юлия Закревская сказала, что ее подзащитный является председателем общественной организации «Защитим Протасов Яр», которая выступает против застроек в парковом месте Киева. По ее словам, сейчас по этому поводу продолжаются суды, Роман должен принимать в них участие, однако в случае домашнего ареста не сможет на них присутствовать.

Она рассказала, что ходатайство о подозрении базируется на скриншотах видео МВД, а фото Романа на видео домонтировали и оно с другой акции. Поэтому, по мнению Закревской, доказательств, которые указываются в подозрении, недостаточно.

Ратушного готовы были взять на поруки народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, нардеп от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Соседей активиста, которые также хотели взять его на поруки, суд не заслушал.

Прокурор просил у суда для Ратушного круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Ратушный готовит апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте. Аналогичные меры ранее получили Евгений Строкань и Влад Сорд.

Ратушному 24 года. Он юрист по образованию, общественный деятель и участник Революции достоинства. В 2018 году основал инициативу, а позже общественную организацию «Защитим Протасов Яр».