«Розгромлена» Банкова — суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному

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Ракурс

Печерський райсуд Києва 29 березня відправив Романа Ратушного під цілодобовий домашній арешт.

Його підозрюють в хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї на мітингу під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка.

Про це повідомляється у трансляції із зали суду.

Під час засідання Ратушний розповів, що запобіжний захід до нього застосовуватися не може, «оскільки інкримінованих йому правопорушень він не вчиняв, доказів протилежного у слідства немає, захисники розлого пояснили і довели чому справа є сфабрикованою».

Адвокат Ратушного Юлія Закревська сказала, що її підзахисний є головою громадської організації «Захистимо Протасів Яр», яка виступає проти забудов у парковому місці Києва. За її словами, зараз по забудовах тривають суди, Роман має брати в них участь, проте у разі домашнього арешту не зможе бути присутнім.

Вона розповіла, що клопотання про підозру базується на скріншотах відео, яке закріплене на сторінці МВС, а фото Романа на відео домонтували і воно з іншої акції. Тому, на думку Закревської, доказів, які зазначаються в підозрі, недостатньо.

Ратушного готові були взяти на поруки народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин, нардеп від фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв. Сусідів активіста, які також хотіли взяти його на поруки, суд не заслухав.

Прокурор просив у суду для Ратушного цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Ратушний готує апеляцію на рішення про цілодобовий домашній арешт. Аналогічні запобіжні заходи раніше отримали Євген Строкань і Влад Сорд.

Ратушному 24 роки. Він юрист за освітою, громадський діяч та учасник Революції гідності. У 2018 році заснував ініціативу, а пізніше громадську організацію «Захистимо Протасів Яр».