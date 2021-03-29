Харчову добавку, яка руйнує імунітет, назвали вчені. Фото: Unsplash

https://racurs.ua/ua/n152425-harchovu-dobavku-yaka-ruynuie-imunitet-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Харчовий консервант E319 (трет-бутилгідрохінон) погіршує активність імунної системи, з’ясували вчені в новому дослідженні.

E319 використовується як харчовий консервант вже кілька десятиліть. Європейські та американські органи охорони здоров’я вважають цю добавку безпечною, пише New Atlas.

У дуже високих дозах ця сполука впливає на розвиток раку у тварин, але в низьких концентраціях її класифікували як неканцерогенну.

Головною метою дослідження було використання нових наукових методів для вивчення впливу раніше схвалених харчових добавок. Для цього американські вчені вивчили дані бази ToxCast. У ній зібрано інформацію про токсичність хімічних речовин і сотні клітинних реакцій на те або інше з'єднання.

В ході аналізу вчені з’ясували, що E319 дійсно справді впливати на імунну активність, проте дослідники підкреслюють, що ці висновки базуються на результатах роботи з тваринами.

Наприклад, дані 2019 року показують, що миші, вирощені на дієті з E319, демонструють порушену імунну відповідь на інфекції грипу. Необхідно провести більше досліджень, щоб краще зрозуміти, як це з'єднання може впливати на імунні параметри людини.

Поки що вчені не знають, як саме консервант впливає на імунітет. Передбачається, що він підвищує регуляцію деяких білків, які пригнічують імунну систему.

Раніше ми повідомляли, що люди, які готують на паливі з біомаси, такому як деревина, ризикують завдати значної шкоди своїм легеням від вдихання в небезпечних концентраціях забруднюючих речовин та бактеріальних токсинів.