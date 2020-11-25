У світі близько 3 млрд осіб у всьому світі готують їжу за допомогою пального з біомаси

https://racurs.ua/ua/n146983-gotuvannya-yiji-na-drovah-zagrojuie-zdorov-u-ucheni.html

Ракурс

Люди, які готують на паливі з біомаси, такому як деревина, ризикують завдати значної шкоди своїм легеням від вдихання в небезпечних концентраціях забруднюючих речовин та бактеріальних токсинів.

Загалом використання такого виду палива для приготування їжі у світі є головною причиною смерті 4 млн людей на рік від хвороб, пов’язаних із забрудненням повітря в домашніх умовах, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження Радіологічного товариства Північної Америки (США).

Загалом у світі близько 3 млрд осіб у всьому світі готують їжу за допомогою пального з біомаси, такої як деревина. Проте встановити, яку саме шкоду для здоров’я це може завдати традиційними тестами, такими як спірометрія (вимірювання об'єму повітря, що надходить з легенів при найбільшому видиху після максимального вдиху), було неможливо.

Міжнародна група вчених за допомогою комп’ютерної томографії дослідила це питання. Учені, зокрема, здійснювали окремі томографічні сканування вдиху та видиху, щоб побачити, як працюють легені.

Аналіз показав, що ті, хто готує з використанням деревної біомаси, піддаються більшому впливу забруднюючих речовин і бактеріальних ендотоксинів у порівнянні з тими, хто застосовує для цього газ. Крім того, у них значно вище рівень затримання повітря в легенях — стану, пов’язаного із захворюваннями легенів.

Затримання повітря відбувається, коли частина легені не в змозі ефективно обмінювати повітря з навколишнім середовищем, тому наступного разу, коли ви вдихаєте, ви не отримуєте достатньо кисню в цьому місці і не вилучаєте вуглекислий газ, — зазначають учені. — Ця частина легенів порушує газообмін.

Причому в частини з тих, хто готує на паливі з біомаси, рівень затримання повітря в легенях та аномальної механіки легенів був дуже високим — приблизно в третини цієї групи понад 50% повітря, які вони вдихали, опинялося в легенях у такій «пастці».

Навіть за відсутності явних симптомів або труднощів з диханням, легені можуть мати травми та запалення, які у деяких людей можуть залишатися невиявленими та потенційно невирішеними, — наголошують дослідники.



Хоча це дослідження зосереджувалося на приготуванні їжі за допомогою палива з біомаси, воно також може надати цінну інформацію щодо наслідків впливу диму з біомаси з інших джерел, зокрема лісових пожеж, наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, як коронавірусна хвороба COVID-19 впливає на легені.