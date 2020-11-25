В мире около 3 млрд человек во всем мире готовят пищу с помощью топлива из биомассы

https://racurs.ua/n146983-prigotovlenie-pischi-na-drovah-ugrojaet-zdorovu-uchenye.html

Ракурс

Люди, которые готовят на топливе из биомассы, таком как древесина, рискуют нанести значительный ущерб своим легким от вдыхания в опасных концентрациях загрязняющих веществ и бактериальных токсинов.

В целом использование такого вида топлива для приготовления пищи в мире является главной причиной смерти 4 млн человек в год от болезней, связанных с загрязнением воздуха в домашних условиях, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на результаты исследования Радиологического общества Северной Америки (США).

Всего в мире около 3 млрд человек во всем мире готовят пищу с помощью топлива из биомассы, такой как древесина. Однако установить, какой именно вред для здоровья это может нанести традиционными тестами, такими как спирометрия (измерение объема воздуха, поступающего из легких при наибольшем выдохе после максимального вдоха), было невозможно.

Международная группа ученых с помощью компьютерной томографии исследовала этот вопрос. Ученые, в частности, осуществляли отдельные томографические сканирования вдоха и выдоха, чтобы увидеть, как работают легкие.

Анализ показал, что те, кто готовит с использованием древесной биомассы, подвергаются большему воздействию загрязняющих веществ и бактериальных эндотоксинов по сравнению с теми, кто применяет для этого газ. Кроме того, у них значительно выше уровень задержания воздуха в легких — состояния, связанного с заболеваниями легких.

Задержание воздуха происходит, когда часть легкого не в состоянии эффективно обменивать воздух с окружающей средой, поэтому в следующий раз, когда вы вдыхаете, вы не получаете достаточно кислорода в этом месте и не удаляете углекислый газ, — отмечают ученые. — Эта часть легких нарушает газообмен.

Причем у части из тех, кто готовит на топливе из биомассы, уровень задержания воздуха в легких и аномальной механики легких был очень высоким — примерно у трети этой группы более 50% воздуха, которые они вдыхали, оказывалось в легких в такой «ловушке».

Даже при отсутствии явных симптомов или проблем с дыханием, легкие могут иметь травмы и воспаления, которые у некоторых людей могут оставаться невыявленными и потенциально нерешенными, — отмечают исследователи.



Хотя это исследование сосредоточено на приготовлении пищи с помощью топлива из биомассы, оно также может предоставить ценную информацию относительно последствий воздействия дыма из биомассы из других источников, в частности лесных пожаров, отмечают исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, как коронавирусная болезнь COVID-19 влияет на легкие.