Пищевую добавку, которая разрушает иммунитет, назвали ученые. Фото: Unsplash

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Пищевой консервант E319 (трет-бутилгидрохинон) ухудшает активность иммунной системы, выяснили ученые в новом исследовании.

E319 используется в качестве пищевого консерванта уже несколько десятилетий. Европейские и американские органы здравоохранения считают эту добавку безопасной, пишет New Atlas.

Однако в очень высоких дозах это соединение влияет на развитие рака у животных, но в низких концентрациях оно было классифицировано как неканцерогенное.

Главной целью исследования было использование новых научных методов для изучения влияния старых, ранее одобренных пищевых добавок. Для этого американские ученые изучили данные базы ToxCast. В ней собрана информация о токсичности химических веществ и сотни клеточных реакций на то или иное соединение.

В ходе анализа ученые выяснили, что E319 действительно может влиять на иммунную активность, однако исследователи подчеркивают, что эти выводы основаны на результатах работ с животными.

Например, данные 2019 года показывают, что мыши, выращенные на диете с E319, демонстрируют нарушенный иммунный ответ на гриппозные инфекции. Сейчас необходимо провести больше исследований, чтобы лучше понять, как это соединение влияет на иммунные параметры человека.

Пока что ученые не знают, как именно консервант влияет на иммунитет. Предполагается, что он повышает регуляцию некоторых белков, которые подавляют иммунную систему.

Ранее мы сообщали, что люди, которые готовят на топливе из биомассы, таком как древесина, рискуют нанести значительный ущерб своим легким от вдыхания в опасных концентрациях загрязняющих веществ и бактериальных токсинов.