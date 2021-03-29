Пеликаны. Фото: Думская

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Ракурс

Пеликаны вернулись после зимовки в Африке в Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что находится на юге Одесской области.

Сейчас в парке находится много перелетных птиц, среди которых и лебеди-шипуны, которые собрались большой стаей, чтобы осуществить сезонное путешествие. Об этом рассказал замдиректора парка и доктор биологических наук Иван Русев.







По его словам, птицы прилетели на лиман Малый Сасык в субботу, 27 марта, и плавно сели на воду возле маяка «Шаганы».

Кудрявые пеликаны в нашем нацпарке — редкое явление. Этот вид птиц является исчезающим и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, — отметил ученый.

Он добавил, что пеликаны — розовый и кудрявый — являются постоянными обитателями региона, а дунайская популяция розового пеликана считается крупнейшей в Европе. Зиму эти птицы проводят в Африке, а в Украину прилетают весной и остаются на все лето.







Ученый добавил, что пеликана можно назвать самой прожорливой птицей Одесской области — ежедневно он съедает больше килограмма рыбы. Также среди этих необычных птиц наблюдаются как родственные группы, так и птицы-одиночки. На территории национального парка они сформируют новые пары.





По словам исследователя, удоды в Причерноморье — это признак того, что скоро придет настоящая весна, а тысячи пар птиц загнездятся в опушках и садах. С прилетом пеликанов и удодов в «Тузловских лиманах» появились и первые комары-дергуны, которые очень важны для водных экосистем парка.



Напомним, ранее мы сообщали, что лиса взобралась на дерево и попыталась своровать сало, которое было предназначено для кормежки птиц. Инцидент попал на камеры на территории оккупированного Крыма.