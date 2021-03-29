Пелікани. Фото: Думская

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Пелікани повернулися після зимівлі в Африці в Національний природний парк «Тузловські лимани», що знаходиться на півдні Одеської області.

Зараз у парку перебувають безліч перелітних птахів, серед яких і лебеді-шипуни, які зібралися великою зграєю, щоби здійснити сезонну подорож. Про це розповів заступник директора парку й доктор біологічних наук Іван Русєв.







За його словами, птахи прилетіли на лиман Малий Сасик у суботу, 27 березня, і плавно сіли на воду біля маяка «Шагани».

Кучеряві пелікани в нашому нацпарку — рідкісне явище. Цей різновид птахів під загрозою зникнення й занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, — зазначив учений.

Він додав, що пелікани — рожевий і кучерявий — є постійними мешканцями регіону, а дунайська популяція рожевого пелікана вважається найбільшою в Європі. Зиму ці птахи проводять в Африці, а в Україні прилітають навесні та залишаються на все літо.







Учений додав, що пелікана можна назвати самим ненажерливим птахом Одеської області — щодня він з’їдає понад кілограм риби. Також серед цих незвичайних птахів спостерігаються як родинні групи, так і птахи-одинаки. На території національного парку вони сформують нові пари.

За словами дослідника, одуди в Причорномор’ї — це ознака того, що скоро прийде справжня весна, а тисячі пар птахів загніздилися в узліссях і садах. З прильотом пеліканів і одудів у «Тузловські лимани» з’явилися й перші комарі-дергуни, які дуже важливі для водних екосистем парку.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лисиця вилізла на дерево і спробувала поцупити сало, яке було призначене для годівлі птахів. Інцидент потрапив на камери на території окупованого Криму.