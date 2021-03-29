Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Субсидии на газ рассчитают после разработки годового тарифного пакета

Субсидии на газ рассчитают после разработки годового тарифного пакета

29 мар 2021, 12:25
999

Субсидии на газ для населения на следующий отопительный сезон в правительстве рассчитают после того, как газоснабжающие компании разработают годовые тарифные пакеты.

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что ждут от поставщиков газа населению предложений по обязательному годовому продукту. Он призван сгладить колебание цены в течение года.

Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать, — сообщила «РБК-Украина» министр соцполитики Марина Лазебная.

Она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона — апреля.

Мы его точно пройдем, у нас хватает средств, — сказала министр.

Регулятор рынка в начале марта предварительно одобрил введение годового продукта цены на природный газ. Впоследствии в «Нафтогазе» рассказали, что с 1 мая начнут предоставлять потребителям годовой продукт, который предусматривает единую цену на газ в течение года.


Поставщики должны предложить бытовым потребителям цену на газ с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Поставщики обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, поставляемый в рамках базового годового предложения.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров