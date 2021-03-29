Субсидии на газ рассчитают после разработки годового тарифного пакета

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Субсидии на газ для населения на следующий отопительный сезон в правительстве рассчитают после того, как газоснабжающие компании разработают годовые тарифные пакеты.

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что ждут от поставщиков газа населению предложений по обязательному годовому продукту. Он призван сгладить колебание цены в течение года.

Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать, — сообщила «РБК-Украина» министр соцполитики Марина Лазебная.

Она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона — апреля.

Мы его точно пройдем, у нас хватает средств, — сказала министр.

Регулятор рынка в начале марта предварительно одобрил введение годового продукта цены на природный газ. Впоследствии в «Нафтогазе» рассказали, что с 1 мая начнут предоставлять потребителям годовой продукт, который предусматривает единую цену на газ в течение года.

Поставщики должны предложить бытовым потребителям цену на газ с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Поставщики обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, поставляемый в рамках базового годового предложения.