Формирование смертоносного торнадо в США сняли на видео. Фото: ВВС

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Ракурс

Формирование гигантских торнадо в Соединенных Штатах Америки сняли с метеорологического спутника GOES-16.

Метеорологам удалось зафиксировать процесс возникновения торнадо, который сформировался над штатом Алабама. На опубликованном видео можно наблюдать молнии в колоссальных завихрениях облаков, под которыми возникает гигантский смерч. Этот торнадо наделало немало бед в штатах Алабама и Джорджия. Видео опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в своем Twitter.

На опубликованном видео большое торнадо, которое формируется по центру кадра и затем движется в левый верхний угол. Поскольку в таком масштабе даже если бы землю не закрывали облака, сориентироваться на местности трудно, на картинке отмечены границы штатов (бледные белые линии, четко видимые в конце ролика). По центру — Алабама, слева — Миссисипи, справа — Джорджия, сверху — Теннесси.

По информации The New Yourk Times, один торнадо прошел путь длиной около 160 км, прежде чем утих. Разрушительные смерчи сопровождались градом и проливным дождем с грозой. Наиболее от торнадо пострадал город Ньюнан в Джорджии с населением 35 тыс. человек.

Напомним, мощный торнадо бушевал в Соединенных Штатах Америки на минувшей неделе. Смерч в штате Алабама разрушил более 60 домов, во время непогоды погибли пять человек.