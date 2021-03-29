Формування смертоносного торнадо в США зняли на відео. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n152422-formuvannya-smertonosnogo-tornado-v-ssha-znyaly-na-video.html

Ракурс

Формування гігантських торнадо в Сполучених Штатах Америки зняли з метеорологічного супутника GOES-16.

Метеорологам вдалося зафіксувати процес виникнення торнадо, який сформувався над штатом Алабама. На опублікованому відео можна спостерігати бурхливі блискавки в колосальних завихреннях хмар, під якими виникає велетенський смерч. Цей торнадо наробив чимало лиха в штатах Алабама і Джорджія. Відео опублікувало Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США у своєму Twitter.

На опублікованому відео велике торнадо, яке формується по центру кадру і потім рухається в лівий верхній кут. Оскільки в такому масштабі навіть якби землю не закривали хмари, зорієнтуватися на місцевості важко, на зображенні відзначені межі штатів (бліді білі лінії, чітко видимі в кінці ролика). По центру — Алабама, зліва — Міссісіпі, праворуч — Джорджія, зверху — Теннессі.

За інформацією The New Yourk Times, один торнадо пройшов шлях довжиною близько 160 км, перш ніж вщух. Руйнівні смерчі супроводжувалися градом і проливним дощем із грозою. Найбільш від торнадо постраждало місто Ньюнан в Джорджії з населенням 35 тис. осіб.

Нагадаємо, потужний торнадо вирував у Сполучених Штатах Америки на минулому тижні. Смерч в штаті Алабама зруйнував понад 60 будинків, під час негоди загинуло п’ятеро людей.