Нова купюра. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152421-novu-kupuru-predstavyv-bank-angliyi-hto-na-niy-zobrajenyy-foto.html

Ракурс

Фунти нового зразка закінчили створювати у Великій Британії. Банк Англії представив дизайн нової купюри в 50 фунтів, яка завершить п’ятирічну програму переходу від паперових до полімерних банкнот.

Програму заміни грошей запустили ще у 2016 році. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що за цей час вдалося оновити купюри в п’ять, 10, 20 фунтів. Оновлення банкнот запланували з міркувань безпеки і зручності, оскільки полімерні купюри складно підробити та розірвати, а також вони відштовхують вологу і бруд.



Нова 50-фунтова купюра вийде в обіг уже 23 червня 2021 року. На ній зображений відомий математик із Великої Британії Алан Тюрінг. Запропонована ним в 1936 році абстрактна обчислювальна «Машина Тюрінга», яку можна вважати моделлю комп’ютера, досі використовується в теоретичних та практичних дослідженнях.

Під час Другої світової війни Алан Тюрінг працював в Урядовій школі кодів і шифрів, де була зосереджена робота зі злому шифрів і кодів країн Осі. Він очолював групу Hut 8, відповідальну за аналіз повідомлень військово-морського флоту Німеччини. Тюрінг розробив низку методів злому, зокрема теоретичну базу для Bombe — машини, використаної для злому німецького шифратора Enigma.



Після війни Тюрінг працював у Національній фізичній лабораторії, де за його проектом був реалізований перший у світі комп’ютер із програмою, що здатна зберігатися в пам’яті — ACE. У 1950 році він запропонував емпіричний тест Тюрінга для оцінки штучного інтелекту комп’ютера.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський опублікував селфі з 200 грн на тлі в’їзної вежі Луцького замку. Саме цей пам’ятник зображений на зворотному боці купюри.