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Карантин в Україні. Фото:Укрінформ
Зони карантину оновило МОЗ — «червоною» стала ще одна область (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152420-zony-karantynu-onovylo-moz-chervonou-stala-sche-odna-oblast-infografika.htmlРакурс
Зони карантину в Україні 29 березня оновило Міністерство охорони здоров’я. У «червону» зону додали ще один регіон — Чернігівську область.
У «червоній» зоні перебувають 11 регіонів — Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська Чернівецька та Чернігівська області. Про це свідчать дані МОЗ.
Водночас у «помаранчевій» зоні опинилися:
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Запорізька область,
- Кіровоградська область,
- Луганська область,
- Полтавська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Рівненська область,
- Черкаська область,
- Хмельницька область.
Єдиним регіоном, який знаходиться в «жовтій» зоні, залишається Херсонська область.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я 27 березня двічі оновлювало зони карантину. Зі списку «червоних» зон зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх віднесли до «помаранчевої» зони.
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