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Ракурс
Карантин в Україні. Фото:Укрінформ

Зони карантину оновило МОЗ — «червоною» стала ще одна область (ІНФОГРАФІКА)

29 бер 2021, 11:49
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Зони карантину в Україні 29 березня оновило Міністерство охорони здоров’я. У «червону» зону додали ще один регіон — Чернігівську область.

У «червоній» зоні перебувають 11 регіонів — Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська Чернівецька та Чернігівська області. Про це свідчать дані МОЗ.

Водночас у «помаранчевій» зоні опинилися:


  • Вінницька область,
  • Волинська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Запорізька область,
  • Кіровоградська область,
  • Луганська область,
  • Полтавська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Рівненська область,
  • Черкаська область,
  • Хмельницька область.

Єдиним регіоном, який знаходиться в «жовтій» зоні, залишається Херсонська область.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я 27 березня двічі оновлювало зони карантину. Зі списку «червоних» зон зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх віднесли до «помаранчевої» зони.

Джерело: Ракурс


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