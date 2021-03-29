Карантин в Україні. Фото:Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152420-zony-karantynu-onovylo-moz-chervonou-stala-sche-odna-oblast-infografika.html

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Зони карантину в Україні 29 березня оновило Міністерство охорони здоров’я. У «червону» зону додали ще один регіон — Чернігівську область.

У «червоній» зоні перебувають 11 регіонів — Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська Чернівецька та Чернігівська області. Про це свідчать дані МОЗ.

Водночас у «помаранчевій» зоні опинилися:

Вінницька область,

Волинська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Полтавська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Рівненська область,

Черкаська область,

Хмельницька область.

Єдиним регіоном, який знаходиться в «жовтій» зоні, залишається Херсонська область.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я 27 березня двічі оновлювало зони карантину. Зі списку «червоних» зон зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх віднесли до «помаранчевої» зони.