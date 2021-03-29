Карантин в Украине. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152420-zony-karantina-obnovil-minzdrav-krasnoy-stala-esche-odna-oblast-infografika.html

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Зоны карантина в Украине 29 марта обновило Министерство здравоохранения. В «красную» зону добавили еще один регион — Черниговскую область.

В «красной» зоне находятся 11 регионов — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская Черновицкая и Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время в «оранжевой» зоне оказались:

Винницкая область,

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Полтавская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Ровенская область,

Черкасская область,

Хмельницкая область.

Единственным регионом, который находится в «желтой» зоне, остается Херсонская область.

Напомним, Министерство здравоохранения 27 марта дважды обновляло зоны карантина. Из списка «красных» зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, их отнесли к «оранжевой» зоне.