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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: Укринформ

Зоны карантина обновил Минздрав — «красной» стала еще одна область (ИНФОГРАФИКА)

29 мар 2021, 11:49
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Зоны карантина в Украине 29 марта обновило Министерство здравоохранения. В «красную» зону добавили еще один регион — Черниговскую область.

В «красной» зоне находятся 11 регионов — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская Черновицкая и Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время в «оранжевой» зоне оказались:


  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Полтавская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Ровенская область,
  • Черкасская область,
  • Хмельницкая область.

Единственным регионом, который находится в «желтой» зоне, остается Херсонская область.

Напомним, Министерство здравоохранения 27 марта дважды обновляло зоны карантина. Из списка «красных» зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, их отнесли к «оранжевой» зоне.

Источник: Ракурс


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