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Карантин в Украине. Фото: Укринформ
Зоны карантина обновил Минздрав — «красной» стала еще одна область (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152420-zony-karantina-obnovil-minzdrav-krasnoy-stala-esche-odna-oblast-infografika.htmlРакурс
Зоны карантина в Украине 29 марта обновило Министерство здравоохранения. В «красную» зону добавили еще один регион — Черниговскую область.
В «красной» зоне находятся 11 регионов — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская Черновицкая и Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В то же время в «оранжевой» зоне оказались:
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Запорожская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Полтавская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Ровенская область,
- Черкасская область,
- Хмельницкая область.
Единственным регионом, который находится в «желтой» зоне, остается Херсонская область.
Напомним, Министерство здравоохранения 27 марта дважды обновляло зоны карантина. Из списка «красных» зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, их отнесли к «оранжевой» зоне.
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