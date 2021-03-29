Новая купюра. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152421-novuu-kupuru-predstavil-bank-anglii-kto-na-ney-izobrajen-foto.html

Ракурс

Фунты нового образца закончили создавать в Великобритании. Банк Англии представил дизайн новой купюры в 50 фунтов, которая завершит пятилетнюю программу перехода от бумажных к полимерным банкнотам.

Программу замены денег запустили еще в 2016 году. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что за это время удалось обновить купюры в пять, 10, 20 фунтов. Обновление банкнот запланировали из соображений безопасности и удобства, поскольку полимерные купюры сложно подделать и разорвать, а также они отталкивают влагу и грязь.





Новая 50-фунтовая купюра выйдет в обращение уже 23 июня 2021 года. На ней изображен известный математик из Великобритании Алан Тьюринг. Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать моделью компьютера, до сих пор используется во множестве теоретических и практических исследований.

Во время Второй мировой войны Алан Тьюринг работал в Правительственной школе кодов и шифров, где была сосредоточена работа по взлому шифров и кодов стран Оси. Он возглавлял группу Hut 8, ответственную за анализ сообщений военно-морского флота Германии. Тьюринг разработал ряд методов взлома, в том числе теоретическую базу для Bombe — машины, использованной для взлома немецкого шифратора Enigma.





После войны Тьюринг работал в Национальной физической лаборатории, где по его проекту был реализован первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой — ACE. В 1950 году он предложил эмпирический тест Тьюринга для оценки искусственного интеллекта компьютера.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский опубликовал селфи с 200 грн на фоне въездной башни Луцкого замка. Именно этот памятник изображен на обратной стороне купюры.