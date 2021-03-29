Субсидії на газ розрахують після розробки річного тарифного пакету

https://racurs.ua/ua/n152423-subsydiyi-na-gaz-rozrahuut-pislya-rozrobky-richnogo-taryfnogo-paketu.html

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Субсидії на газ для населення на наступний опалювальний сезон в уряді розрахують після того, як газопостачальні компанії розроблять річні тарифні пакети.

В Міністерстві соціальної політики України повідомили, що чекають від постачальників газу населенню пропозицій щодо обов’язкового річного продукту. Він покликаний згладити коливання ціни упродовж року.

Буде визначена єдина ціна річного продукту, укладені договори, і ми зможемо планувати, — повідомила «РБК-Україна» міністр соцполітики Марина Лазебна.

Вона запевнила, що у держбюджеті вистачає коштів на субсидії до кінця опалювального сезону — квітня.

Ми його точно пройдемо, у нас вистачає коштів, — сказала міністр.

Регулятор ринку на початку березня попередньо схвалив запровадження річного продукту ціни на природний газ. Згодом у «Нафтогазі» розповіли, що з 1 травня почнуть надавати споживачам річний продукт, який передбачає єдину ціну на газ упродовж року.

Постачальники повинні запропонувати побутовим споживачам ціну на газ з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Постачальники зобов’язані до 25 квітня оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, який поставлятиметься в рамках базової річної пропозиції.