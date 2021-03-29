У Голосіївського парку зрізали старезні дуби. Фото: «Клуб Коренного Киевлянина» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n152427-nevidomi-nezakonno-vyrubaly-17-vikovichnyh-dubiv-u-golosiyivskomu-parku-kyieva-foto.html

Ракурс

Незаконну вирубку дерев у Києві розслідують правоохоронці.

На території Голосіївського парку неподалік від Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України група осіб незаконно вирубала 17 віковічних дубів. За фактом події відкрита кримінальна справа за ч. 3 ст. 246 (незаконна вирубка дерев на територіях природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як пише спільнота «Клуб Коренного Киевлянина» у Facebook, особи, які зрізали дуби, пред’явили документи про те, що вони мають право зрізати сухостій. При цьому зазначається, що жоден із зрізаних дубів не був сухим.

Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано й про інші дерева. Заявили, що це уже територія не парку, а ботанічного саду, і мають на це право. Ті дуби, що біля дороги, уже вивезли, а, інші — ще ні, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, силовики блокували масштабну схему крадіжки державних лісів у трьох лісництвах Закарпатській області. Виявилося, що до знищення лісів були причетні лісівники. Зловмисники заподіяли державі шкоду на 14 млн грн.