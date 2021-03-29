Выплата больничных – в правительстве рассказали, что будут делать с долгами. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152435-vyplata-bolnichnyh-v-pravitelstve-rasskazali-chto-budut-delat-s-dolgami.html

Ракурс

Выплата больничных в Украине задерживается, рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Вопрос задолженности по выплате больничных обсудили на совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского. Об этом сообщают в пресс-службе президента.

Лазебная проинформировала, что на заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности, в частности речь идет о 400 млн грн.

Кабинет министров и в дальнейшем будет держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов.

Напомним, в Фонде социального страхования предупредили о задержке выплат больничных и декретных. Отмечается, что сейчас задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет десять рабочих дней в соответствии с законодательством.