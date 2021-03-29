Загибель сірих журавлів продовжується - “Асканія-Нова”

https://racurs.ua/ua/n152440-zagybel-siryh-juravliv-prodovjuietsya-askaniya-nova.html

Ракурс

Загибель сірих журавлів та огарів продовжується на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН. Про це повідомив директор заповідника Віктор Гавриленко у відповіді на запит «Ракурсу.»

Так, загибель сірих журавлів і огарів продовжується. Зокрема, 24 березня у центрі Великого Чапельського поду знайдено загиблих 22 сірих журавля та 12 огарів, — зазначив Гавриленко.

За його словами, проблема полягає у тому, що смертельна отрута проти всіх видів гризунів бродіфакум та препарати з нього не вбивають впродовж дня.

Це препарати пролонгованої дії і жертви можуть з’являтися ще щонайменше протягом п’яти-семи днів після вживання отруєного зерна, а може і більше, — додали в «Асканії-Новій».

У заповіднику розповіли, що деяких загиблих журавлів працівникам не вдалося забрати через складні погодні умови.

Ми також спостерігали розсіяно поодиноких особин цього виду і передбачали, що через день-два ми будемо знову мати трупи. Так і сталося. Важко сказати, скільки ще буде жертв, як і скільки птахів загине за межами нашого контролю… Аграрії ж таку інформацію, в силу солідарності, не нададуть, — зауважив Гавриленко.

Він додав, що вже розкидане отруйне зерно ніхто не збирав, попри появу подібної інформації в окремих ЗМІ.

Єдина надія, що бродіфакум частково розпадеться, а більше можливо і не будуть вносити відкрито. На останнє можна лише сподіватися. Маленька надія є, навіть виходячи із того, що озима пшениця вже почала рости, а на поля вже не пустять техніку, як це було за холодної погоди і птахи, зокрема огари, на поле з високим травостоєм не сідають, — розповів директор заповідника.



В «Асканії-Новій» наголосили, що рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо тимчасової зупинки застосування в прилеглій до біосферного заповідника 40-км зоні отруйних препаратів для боротьби з гризунами носить лише рекомендаційний, а не обов’язковий характер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова загибель сірих журавлів в херсонському заповіднику «Асканія-Нова» пов’язана з отруєнням. Екоінспекція Херсонської області підтвердила факт отруєння журавлів, які померли в січні. Токсичне зерно птахи з’їли за межами заповідника.