Держпродспоживслужба лобіює інтереси аграріїв - «Асканія-Нова»

https://racurs.ua/ua/n152442-derjprodspojyvslujba-lobiuie-interesy-agrariyiv-askaniya-nova.html

Ракурс

Ситуацію із загибеллю журавлів та інших птахів в «Асканії-Новій», а також роботу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ідею створення буферної зони навколо біосферного заповідника прокоментував директор «Асканії-Нової» Віктор Гавриленко у відповідь на запит «Ракурсу».

Ми раз у раз говоримо перевіряючим, що немає потреби топтатися по заповіднику і раз у раз брати проби кормів для тварин зоопарку чи воду зі ставків зоопарку і Великого Чапелського поду, шукаючи причину всередині заповідника, а не ззовні! Це вкрай складне питання, бо його гальмуватиме аграрне лобі України. І цим питанням, чомусь, найбільше переймається Держпродспоживслужба, явно, також лобіюючи інтереси аграріїв, — зауважив директор заповідника.

За його словами, перший заступник голови Держпродспоживслужби Владислав Седик неодноразово нагадував «Асканії-Новій», що «аграрії працюють у правовому полі».

Тому перспектива притягнення винних у знищенні видів Червоної книги України, невиконанні міжнародних конвенцій зі збереження біорізноманіття, дуже скромна, — резюмує Гавриленко.



Він також переконаний, що Україна має «криве законодавство в частині застосування пестицидів», тому задля захисту фауни заповідника необхідно впроваджувати хоча б термінові заборони.

Директор «Асканії-Нової» пояснив, що буферна зона шириною 1−1,5 км на території біосферного заповідника діє, згідно вимог ЮНЕСКО, а далі йде зона антропогенних ландшафтів з максимальною шириною в окремих місцях до двох кілометрів. Водночас добова взаємодія птахів, що зупиняються у заповіднику під час міграцій, з навколишніми територіями сягає 40−45 км. Отже, вузька буферна зона не здатна убезпечити птахів від споживання отруєного зерна на навколишніх полях.