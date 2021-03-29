На поліцію суттєво впливають - “Асканія-Нова” про розслідування отруєння птахів

https://racurs.ua/ua/n152446-na-policiu-suttievo-vplyvaut-askaniya-nova-pro-rozsliduvannya-otruiennya-ptahiv.html

Ракурс

Чи вчасно відреагувала Держпродспоживслужба та правоохоронні органи на ситуацію із загибеллю птахів внаслідок споживання отруєного зерна, розповів директор біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН Віктор Гавриленко у відповіді на запит «Ракурсу».

Перша реакція з боку працівників Держпродспоживслужби була дуже швидка і ми були вдячними за оперативність. Через півтори години після виявлення трупів і ледь живих журавлів 2 січня 2021 року, їхні працівники вже були у заповіднику. Але за день, коли виявилося, що птахи загинули не від хвороб, а від сильнодіючої речовини, ми побачили сповільнення дій не лише Держпродспоживслужби, але й поліції. Кримінальна справа була відкрита лише 11 січня, — зазначили в «Асканії-Новій».

За словами Гавриленка, 5 січня працівники заповідника затримали на полях громадян, які розкидали з тракторного пристрою отруєне препаратом «Номайс» (де основна діюча речовина — бродіфакум) зерно й викликали правоохоронців. Наявність отруєного зерна в подальшому підтвердив Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки Міністерства охорони здоров’я України.

Потім з екрану ми дізнаємося, що кримінальна справа відкрита 11 січня «на основі аналізу інформації, отриманої з Інтернету»! Тобто, для поліції було мало даних для відкриття кримінальної справи на той час зі збитками у 1,3 млн грн, коли 2 січня (було зафіксовано першу загибель журавлів — ред.) і особливо після 5 січня ми передали правоохоронцям затриманих на розкиданні зерна, — зазначив Гавриленко.

В «Асканії-Новій» уточнили, що на поле, де були затримані аграрії, журавлі не сідали. Проте там і донині сідають огари.

Лише після широкого розголосу, який ми змушені були зробити, першу справу відкрили. Тому ми зробили висновок, що на дії правоохоронних органів хтось суттєво впливає, про що було повідомлено відповідні органи виконавчої влади, — резюмували в «Асканії-Новій».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова загибель сірих журавлів в херсонському заповіднику «Асканія-Нова» пов’язана з отруєнням. Екоінспекція Херсонської області підтвердила факт отруєння журавлів, які померли в січні. Токсичне зерно птахи з’їли за межами заповідника.