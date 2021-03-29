Справу про рекордний хабар Верховний суд забрав з ВАКС, фото — УНН

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Долю справи про рекордний хабар в Україні — підкуп керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішуватиме Київський апеляційний суд.

Верховний суд вирішив передати справу про спробу підкупу Артем Ситника та Назара Холодницького за 5 млн дол. з ВАКС до Київського апеляційного суду.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду 26 березня, повідомила прес-служба НАБУ.

В Антикорупційному бюро вважають, що таке рішення фактично легітимізує порушення КПК України, у якому «обумовлена виключна підслідність та підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ та САП».

Ми не виключаємо ризик того, що такий підхід Верховного суду в майбутньому може завадити справедливому правосуддю стосовно підозрюваних, — заявили у ВАКС.

Повний текст рішення оголосять 30 березня.

Йдеться про затримання в червні 2020 року першого заступника очільника ДПС у Києві, одного з керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича та довіреної особи екс-міністра екології.

Вони намагалися за рекордний в історії України хабар у 5 млн дол. «переконати» НАБУ та САП закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра екології Злочевського.

Хабар призначався за закриття епізоду кримінального провадження щодо сприяння екс-міністра у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, який видали «Реал-банку». Детективи перераховували гроші тоді 12 годин.

Захист не полишав спроб домогтися зміни підслідності у кримінальному провадженні. 24 грудня 2020 року Печерський райсуд без участі прокурорів САП ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генпрокурора забрати провадження в НАБУ.

Це рішення прокурори САП оскаржили в Апеляційній палаті ВАКС. Адвокат одного з підозрюваних звернувся зі скаргою до Верховного суду і той визначив, що долю підсудності у справі за підозрою посадовців ДФС та осіб, наближених до ексміністра екології, має вирішити не ВАКС, а Київський апеляційний суд.