Китайську вакцину CoronaVac нахвалюють в МОЗ. Фото: ВЗ

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Китайську вакцину проти коронавірусу CoronaVac похвалили в Міністерстві охорони здоров’я.

Цей препарат для щеплення від COVID-19 застосовується у 14 країнах світу, постачається у флаконі-шприці для разового використання та виготовлений за світовими стандартами. Про це заявила епідеміолог, радниця міністра охорони здоров’я Наталія Виноград, відповідне відео опублікували на сторінці МОЗ у Facebook.

Вакцина виготовлена за досить давньою і знайомою технологією, яку ми використовували багато років. Ми знаємо склад препарату, знаємо, чого від нього чекати, які потенційно можуть виникати побічні реакції після щеплень у певної частини людей. Це ті речі, які притаманні будь-якій вакцинації, — запевнила фахівець.

Виноград зазначила, що китайська вакцина містить усі чотири антигени вірусу, що формує «тривалий поствакцинальний імунітет навіть з урахуванням мутацій вірусу». Крім того, препарат виготовили з дотриманням світових стандартів.

За словами епідеміолога, вакцина постачається у флаконі-шприці для разового використання. Це виключає ймовірність того, що препарат не використають вчасно.

Радник Степанова наголосила, що зараз 14 країн світу успішно застосовують вакцину CoronaVac, а останні дослідження підтвердили значно вищу її ефективність.

Нагадаємо, 25 березня в аеропорту «Бориспіль» приземлився літак, який привіз в Україну першу партію китайської вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.