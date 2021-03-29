Справа «ПриватБанку» — НАБУ оголосило Дубілета у розшук. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n152450-sprava-pryvatbanku-nabu-ogolosylo-dubileta-u-rozshuk.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук екс-голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн перед націоналізацією банку наприкінці 2016 року.

Таку постанову виніс детектив НАБУ, повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук у коментарі «Укрінформу».

Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук, — сказав він.

За версією слідства, екс-голова правління «ПриватБанку» в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів «ПриватБанку», які зберігалися на кореспондентському рахунку у цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці «ПриватБанку» підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, аби приховати злочин.

Нагадаємо, 22 лютого НАБУ не дозволило вилетіти до Австрії колишньому першому заступнику голови «ПриватБанку» Володимиру Яценку. Слідчі бюро вручили Яценку підозру. 12 березня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила його під вартою.

Згодом детективи НАБУ повідомили про підозру трьом колишнім співробітникам «ПриватБанку» у розтраті понад 136,89 млн грн. Серед них — екс-голова правління банку Олександр Дубілет.