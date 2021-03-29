Трьох осіб затримали за підозрою у вбивстві активіста та ветерана АТО, фото: «Українське право»

https://racurs.ua/ua/n152453-vbyvstvo-veterana-ato-v-kyieva-pidozruvanym-obrano-zapobijnyy-zahid.html

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Печерський райсуд Києва сьогодні, 29 березня, обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у вбивстві 37-річного ветерана АТО та активіста Олександра Мандича.

Їм обрано безальтернативні запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За інформацією слідства, підозрювані ввечері 24 березня, перебуваючи в квартирі потерпілого, побили його та вивезли на автомобілі у невідомому напрямку. Тіло ветерана АТО з ознаками насильницької смерті 28 березня виявили на території Київської області.

Мотиви злочину наразі встановлюються, — зазначають у прокуратурі.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук на свої сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив, що на суд, де обирали запобіжний захід підозрюваним, не пустили цивільну дружину вбитого, його друзів та не хотіли пускати журналістів.

Мосійчуку наразі відомо, що двох фігурантів заарештовано на 60 діб, щодо третього у нього немає даних.

Ще є четвертий фігурант, який в бігах, — зазначив екс-нардеп.

За словами Мосійчука, вбивство Мандича пов’язане з його протистоянням з «квартирними рейдерами», які катували киян і відбирали в них житло.