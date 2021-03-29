Революционную компьютерную память нового типа разработали британские ученые

Запатентовать универсальную компьютерную память пытаются британские ученые

https://racurs.ua/n152455-revolucionnuu-komputernuu-pamyat-novogo-tipa-razrabotali-britanskie-uchenye.html

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Универсальную компьютерную память нового типа, который называется ULTRA RAM разрабатывают британские ученые.

Недавно они впервые интегрировали устройства полупроводниковой памяти ULTRA RAM в небольшие (4-битные) массивы. Это позволило экспериментально проверить новую архитектуру памяти, которая сейчас ожидает получения патента, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

Сегодня есть два основных типа компьютерной памяти, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и области применения:

динамическая оперативная память (DRAM) — быстрая, поэтому используется как активная (рабочая) памяти. Но информация в ней теряется при отключении питания;

флэш-память является энергонезависимой, что позволяет носить данные в кармане, но очень медленной и сравнительно быстро изнашивается. Она хорошо подходит для хранения данных, но не может использоваться как активная память.

Совместить преимущества обоих типов памяти и избавиться их недостатков призвана «универсальная память», над которой работают ученые. Разработчики обещают, что в этой памяти данные будут храниться очень надежно, однако их также будет легко изменить — то, что до сих пор считалось недостижимым.

Отмечается, что создание такой памяти стало возможным благодаря использованию квантово-механического эффекта, который называется резонансным туннелированием. Этот эффект позволяет изменять данные в ячейках памяти, подавая значительно меньшее напряжение, чем это нужно для флэш-памяти.

Сейчас прототипы памяти имеют выносливость цикла записи/стирания крайней мере в десять раз лучше, чем флэш-памяти, без какого-либо компромисса относительно сохранения данных, уверяют исследователи.

Напомним, открытая британскими учеными молекула может позволить увеличить память компьютеров в 100 раз.