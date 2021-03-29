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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ярновости»

Коронавирус оставил сиротами 12 детей в Киевской области

29 мар 2021, 19:33
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На Киевщине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли супруги — вынужденные переселенцы из временно оккупированной Макеевки. В результате сиротами остались 12 их детей.

Сегодня, 29 марта, от последствий COVID-19 в реанимации умерла многодетная мать, соучредитель детского дома семейного типа Диана Родикова-Ермакова, а за неделю до этого — ее муж, 44-летний Владимир Родиков. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила медик Ирина Солошенко.

«Полиорганное поражение вследствие ковида», — отметила Солошенко.


В феврале Родикова-Ермакова была одной из 30 жительниц Киевской, которым, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, было вручено удостоверение «матери-героини».

Напомним, СМИ недавно раскрыли выводы ВОЗ о происхождении COVID-19.

Источник: Ракурс


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