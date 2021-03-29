Олександр Тупицький, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n152458-tupyckyy-oskarjyt-ukaz-pro-svoie-zvilnennya-u-verhovnomu-sudi.html

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Олександр Тупицький, голова Конституційного суду України (КСУ), планує у Верховному суді оскаржити резонансний указ президента Володимира Зеленського про скасування його призначення суддею КСУ.

Про це Тупицький повідомив в інтерв’ю виданню «Ліга.нет».

Тупицький вважає відповідний указ Зеленського «протиправним і незаконним».

Вся аргументація є в скарзі, яку я направлю до суду найближчим часом, — наголосив Тупицький.

Також Тупицький запевнив, що відповідний указ Зеленського ще не набув чинності.

Оскільки в самому указі написано, що він набуває чинності з моменту його опублікування. А на сьогоднішній день в деяких джерелах, які встановлені законом, він не опублікований, — наголосив Тупицький.

На думку Тупицького, сам указ Зеленського можна оцінювати як підставу для звільнення, а безпосереднє рішення про звільнення судді КСУ, згідно з нормами законодавства, приймає лише Конституційний суд на спеціальному пленарному засіданні.

Тому я сьогодні видав розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання на 12 квітня (оскільки суд перебуває на карантині) на 12.00 про розгляд питання про звільнення суддів Касмініна і Тупицького, — зазначив Тупицький.

Нагадаймо, 27 березня з’явився указ Зеленського, яким скасовуються видані у 2013 році тодішнім президентом Віктором Януковичем укази про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.