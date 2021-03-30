Вчені виявили підтвердження змін клімату в описах «чудес» святих

https://racurs.ua/ua/n152509-vcheni-vyyavyly-pidtverdjennya-zmin-klimatu-v-opysah-chudes-svyatyh.html

Ракурс

Описи про життя та «чудеса» святих в античні часи можуть підтверджувати зміни клімату.

Вчені з Італії, США, Польщі, Австралії та Німеччині знайшли підтвердження того, що подібні розповіді відобразили відомості про зміну навколишнього середовища в пізній італійській античності, які відбувалися в VI ст. нашої ери. Дослідження було проведене у печері Ренелла в Північній Тоскані, науковці також вивчили тексти житія італійських святих часів 1 тис. нашої ери. Виявилося, що в таких джерелах досить правдиво описані зміни клімату Римської імперії тих часів. Робота опублікована в журналі Climatic Change.

Про достовірність змін клімату вчені дізналися, завдяки вивченню шарів мінералів, які відкладаються на сталагмітах протягом століть. Фахівці дізналися, що в VI ст. у Північній та центральній частинах Італії йшло дуже багато дощів. Ймовірно, причиною тому була фаза так званого Північноатлантичного коливання — періоду зниженого атмосферного тиску, в результаті якого над частиною Римської імперії переважало вологе повітря з Північної Атлантики.

Також вчені вивчали античні і середньовічні тексти життя італійських святих, а потім порівняли ці твори з періодом оповідань VI ст. З’ясувалося, що ці тексти, особливо так звані «Діалоги про чудеса італійських отців», містять безліч описів того, як святі зупиняють сильні дощі, шторми і повені.

Науковці вважають, що є сенс сприймати такі тексти якщо не як прямий, то як непряме джерело відомостей про те, що відбувалося в минулому.

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