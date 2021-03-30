Е-паспорти першою у світі легалізувала Україна

Е-паспорти першою у світі легалізувала Рада — ID-картка

https://racurs.ua/ua/n152510-e-pasporty-pershou-u-sviti-legalizuvala-rada.html

Ракурс

Е-паспорти (електронні паспорти) Україна легалізувала першою у світі — 30 березня Верховна Рада прирівняла їх до звичайних паперових посвідчень особи.

Парламент 302 голосами «за» у вівторок ухвалив законопроект № 4355 про електронні паспорти.

Документом встановлено, що громадяни України можуть використовувати електронний паспорт та інші документи, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон).

Законопроект також:

встановлює, що е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон формується безкоштовно за бажанням особи та може пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону; в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.



передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

Таким чином буде розширено перелік безпаперових сервісів у мобільному додатку порталу «Дія».