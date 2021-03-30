Закупівлю «пакунків малюка» через Prozorrо відновила Рада. Фото: Телеграм

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Верховна Рада ухвалила законопроект № 5064 щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

«Пакунки малюка» знову будуть закуповувати через Prozorro. За таке рішення проголосували 307 народних депутатів.

Вартість «пакунку малюка» становитиме три прожиткових мінімуми для дітей до шести років.

Автори документу зазначають, що його ухвалення дозволить знизити видатки з державного бюджету при закупівлі товарів для комплектування «пакунку малюка» через систему Prozorro.

Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів, — йдеться у тексті закону.

У законі пропонується визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків закладами, що призначають і здійснюють виплату або видачу державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.