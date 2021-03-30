Апеляція Стерненка на тюремний вирок надійшла в одеський суд

https://racurs.ua/ua/n152507-apelyaciya-sternenka-na-turemnyy-vyrok-nadiyshla-v-odeskyy-sud.html

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Скарги у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього лідера одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка у викраденні людини та розбої отримав Одеський апеляційний суд.

Про це сьогодні повідомила прес-служба суду.

Служителі Феміди отримали апеляційні скарги у справі Стерненка 29 березня. Йдеться про обвинувачення активіста у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Скарги подав сам Стерненко, його захисник, а також заступник керівника Одеської обласної прокуратури.

В Одеському апеляційному суді пообіцяли впродовж трьох днів перевірити документи, ухвалити рішення про відкриття апеляційного провадження та визначити дату апеляційного розгляду.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до семи років і трьох місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі про викрадення і катування людини. Згідно з вироком, Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат. Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета. Стерненко вважає справи проти нього політично вмотивованими.