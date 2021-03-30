Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n152506-elina-svitolina-vidmovylasya-vakcynuvatysya-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Еліна Світоліна, найкраща та найтитулованіша тенісистка України, вирішила не поспішати з вакцинацією.

Спортсменка розповіла, що думала про щеплення, однак декілька її друзів порадили почекати. Тому 25-річна тенісистка вирішила зробити паузу в цьому питанні, «щоб подивитися, якою буде ситуація, тому що, очевидно, що виникають випадки з побічними ефектами». Про це вона розповіла виданню btu.org.ua.

Я знаю, що у мене був такий шанс і я могла б зробити щеплення протягом декількох тижнів, але я подумаю про це. З іншого боку, це не особливо в чомусь допоможе, тому що в будь-якому випадку потрібно буде залишатися на обов’язковому 24-годинному карантині, який існує в Турах, коли ти приїжджаєш на змагання, — зазначила Світоліна.

Крім того, тенісистка вважає, що період тестування вакцин від COVID-19 був коротким, тому «немає ніякого сенсу робити щеплення».

Тим часом 30 березня у Харкові щеплення від COVID-19 отримав 97-річний харків’янин Леонід Станіславський, який є рекордсменом України в категорії «Найповажнішого віку гравець у великий теніс» Національного реєстру рекордів.

Я — у зоні небезпеки. Мені 97 років. Я їжджу в метро та ходжу по магазинах. Тому хочу себе захистити і спокійно грати в теніс. І взагалі — рахую кожен день. Люди, молодші за мене, говорять: дякувати, ще один рік пройшов, а я кажу: дякувати, ще один день пройшов. Зараз мені зробили щеплення і я почуваюся абсолютно нормально, — сказав «Суспільному» після вакцинації Леонід Станіславський.

Нагадаємо, масова вакцинація в Україні проводиться вкрай повільно. Наприклад, 28 березня по всій країні щеплення отримали 1 тис. 585 осіб. При цьому у Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях не було зроблено жодного щеплення. У Кіровоградській області зробили лише 10 уколів.