Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: apostrophe.ua

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Ракурс

Элина Свитолина, лучшая и самая титулованная теннисистка Украины, решила не спешить с вакцинацией.

Спортсменка рассказала, что думала о прививках, однако несколько ее друзей посоветовали подождать. Поэтому 25-летняя теннисистка решила сделать паузу в этом вопросе, «чтобы посмотреть, какой будет ситуация, потому что, очевидно, что возникают случаи с побочными эффектами». Об этом она рассказала изданию btu.org.ua.

Я знаю, что у меня был такой шанс и я могла бы сделать прививку в течение нескольких недель, но я подумаю об этом. С другой стороны, это не особо в чем-то поможет, потому что в любом случае нужно будет оставаться на обязательном 24-часовом карантине, который существует в турах, когда ты приезжаешь на соревнования, — отметила Свитолина.

Кроме того, теннисистка считает, что период тестирования вакцин от COVID-19 был коротким, поэтому «нет никакого смысла делать прививку».

Между тем 30 марта в Харькове прививку от COVID-19 получил 97-летний харьковчанин Леонид Станиславский, который является рекордсменом Украины в категории «самого почтенного возраста игрок в большой теннис» Национального реестра рекордов.

Я — в зоне опасности. Мне 97 лет. Я езжу в метро и хожу по магазинам. Поэтому хочу себя защитить и спокойно играть в теннис. И вообще-считаю каждый день. Люди, моложе меня, говорят: спасибо, еще один год прошел, а я говорю: слава, еще один день прошел. Сейчас мне сделали прививку и я чувствую себя абсолютно нормально, — сказал «Общественному» после вакцинации Леонид Станиславский.

Напомним, массовая вакцинация в Украине проводится крайне медленно. Например, 28 марта по всей стране прививки получили 1 тыс. 585 человек. При этом в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях не было сделано ни одной прививки. В Кировоградской области сделали лишь 10 уколов.