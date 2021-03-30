Выборы на Прикарпатье на паузе — комиссия не возобновила работу (ФОТО, ВИДЕО)

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Подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду на Прикарпатье приостановлен. Окружная избирательная комиссия в округе № 87 30 марта не возобновила работу.

Это произошло из-за отсутствия девяти членов комиссии. Сегодня на сайте ЦИК данные об обработке протоколов участков на местах фактически замерли на отметке 67%.

В ОИК отсутствуют ее руководитель Руслан Кашников («Голос») и заместитель председателя Тарас Дунец («Гражданская позиция»). Для проведения заседания необходимо 10 членов комиссии.

Окружная избирательная комиссия (ОИК) приостановила работу ночью, когда неизвестные сообщили о минировании. Как сообщили наблюдатели движения ОПОРА, правоохранители проводят следственные действия.

Комиссия должна была возобновить работу в 12.00. В то время у здания ОИК в Надворной собрались люди, полицейские и один из кандидатов в нардепы — Александр Шевченко.

ОПОРА сообщает, что пока ОИК обработала протоколы 81 участковых комиссий, а представителей 14 участковых избирательных комиссий отправили на повторный подсчет голосов. Причина такого решения — повреждения целостности упаковки и ненадлежащее маркировки пакетов с документами.

Сейчас в округе лидирует кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк, второй — Шевченко от партии «За будущее».